Ekspert anbefaler: - Kom ikke til Fyn fra hovedstaden til jul

Rigtig mange mennesker skal de kommende dage transportere sig rundt.

Juleaften er om ni dage, og med et konstant stigende smittetryk, har det fået professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet Hans Jørn Kolmos til at komme med en opfordring.

Jeg tror, at man skal overveje kraftigt at blive hjemme, hvis man bor i København Hans Jørn Kolmos, Professor i klinisk mikrobiologi på Syddansk Universitet

- Det kunne være meget hyggeligt, men det er ikke sikkert, at det er særlig klogt, siger Hans Jørn Kolmos om scenariet om, at familien fra København kommer hjem til Fyn.

- Man bringer smitten med, og det kan godt være, at man kan blive testet, og det burde egentlig være en betingelse for at kunne rejse, men spørgsmålet er, om det overhovedet er muligt. Så min konklusion, det er, at vi skal holde en anderledes jul i år. Jeg tror, at man skal overveje kraftigt at blive hjemme, hvis man bor i København, siger han.

Hans Jørn Kolmos understreger, at det ikke kun handler om København. Det handler om alle steder i landet, hvor smitten er for høj.

Udrejseforbud ud af København

Han mener, at man burde holde jul med sine nærmeste. Det vil med andre ord sige, at man kun burde holde jul med sine børn. Dog tilføjer han, at man også godt kan have bedsteforældre med, hvis man er forsigtig.

- Det skal gøres ved at så få som muligt mødes. Det er den måde, at vi får reduceret smitten. Smitten flyttes sammen med mennesker. Med færre kontakter, jo færre smittetilfælde kommer der. Det er recepten på, at vi undgår, at det hele løber løbsk, siger han.

Tal fra Statens Serums Institut viser, at på blot syv dage er der registeret 4.939 smittetilfælde i København. Det er cirka hver fjerde tilfælde, der befinder sig i Købehavn, og smitten er stigende blandt alle aldersgrupper.

Der er eksperter, der mener, at man med den nuværende situation burde lukke for rejser ud af København. Hvad tænker du om det?

- Det virker drastisk. Det må kunne gøres på en anden og mere hensigtsmæssig måde. Det er op til myndighederne at kommunikere til befolkningen med kraftige henstillinger. Der er mange måder at formulere det her på, og jeg tror på, at folk godt kan forstå, hvad myndighederne siger, når man skruer op for retorikken, forklarer Hans Jørn Kolmos.

Julefrokoster er helt udelukket

Dog har han et nedslagspunkt, hvor vi skal være kontante i denne juletid.

- Julefrokosterne kan vi sagtens undvære i år, det mener jeg helt kontant. Der er ingen grund til at tage til julefrokost. Nu tænker jeg specielt på firmajulefrokoster, hvor det ikke er et problem, at de ikke bliver afholdt. Dem skal man afstå fra i år. De er kun med til at sprede unødvendig virus, siger han.

Henrik Ullum, der er direktør i Statens Serum Institut, har sagt, at vi også skal huske den sundhedsmæssige værdi i at besøge familien over julen. Er det slet ikke noget, vi skal have i mente?

- Det synes jeg, at Henrik (Henrik Ullum red.) har fuldstændig ret i. Det er det, der ligger i den anden vægtskål. Men det er noget, man i den enkelte familie, skal afgøre med sig selv. Det er ikke noget, som myndighederne kan opstille regler for. Man kan påpege fra myndigheder og eksperters side, hvad der er risikoen, og hvad der er fornuftigt, men det er dybest set de enkelte familier, der skal beslutte det.

- Jeg kommer til at se færre mennesker denne jul. Jeg kommer til at fejre jul med mine tre børn og min kone. Vi bliver fem. Vi skærer den af der, og det kan vi gøre, da vores børn kommer alene, siger Hans Jørn Kolmos afslutningsvis.