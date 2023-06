Ekspert: Det skal OB bruge sine mange nye millioner på

OB har solgt gambianeren Yankuba Menteh til engelske Newcastle for et rekordhøjt beløb - formentlig omkring 50 milllioner kroner.

Daniel Ramming, der er panelist i OB-podcasten Stemmer fra Ådalen, mener, pengene skal bruges på nye spillere.

- Der er et kæmpe hul i spillertruppen. Man skal ud og handle en masse spillere, så pengene falder på et rigtig tørt sted, siger Daniel Ramming.

- Det er så mange penge, at det svarer til et lille europæisk gruppespil, så det kan være penge, der kan rykke noget. Om OB kan komme i top-fire, tvivler jeg på, for der skal flere penge til, fortsætter han.

Han tror dog, at pengene kan være med at indfri OB’s ambitioner om top-seks i Superligaen. I år sluttede holdet som nummer otte.