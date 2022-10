Ekspert er klar med svarene - stil dit spørgsmål her

Spørgsmålene hober sig op i samme tempo, som pengene forsvinder ned i det store, sorte hul med kæmpe regninger for el og varme.

Sådan oplever mange fynboer det i hvert fald denne tid, hvor der dagligt bliver tænkt grundigt over, hvornår vaskemaskinen kører, hvor meget lys man nu kan tillade sig at tænde, og om man kan nøjes med en uldsweater fremfor at skrue op for varmen.

Men hvad er egentlig den bedste løsning?

Stil dit spørgsmål

Hvis du er fyldt med spørgsmål om, hvordan du bedst muligt kan spare på strøm og varme, så er muligheden lige her.

Send dit spørgsmål til Henrik Bisp, energiekspert fra Bolius via formularen nederst i artiklen.

Spørg også gerne om dine egne, kreative idéer egentlig er lige så gode, som du håber. Hjælper det eksempelvis at sætte flamingoplader foran vinduerne eller er det en god idé helt at droppe både varme og udluftning?

Svaret får du direkte fra Henrik Bisp, men du kan også se med i vores temaudsendelse om energikrisen mandag den 24. oktober, hvor vi sætter fuldt fokus på energikrisen gennem hele udsendelsen.

Henrik Bisp sidder klar ved tasterne fra klokken 19.30 til 20.30.