En sag på Korup Skole i Odense, hvor fem drenge i 2. klasse overfaldt en klassekammerat, har fået faren til den forurettede til at kritisere skolens håndtering af situationen.

Han kritiserer, at skoleleder Simon Hempel-Jørgensen ikke har villet be- eller afkræfte, om selve episoden overhovedet har fundet sted - hverken over for medier eller i en besked sendt på Aula til alle skolens forældre.