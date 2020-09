Ekspert forklarer: Sådan påvirker rygning dig og din krop

25 procent af unge mellem 15 og 20 år på Fyn ryger cigaretter, viser en undersøgelse, Bemærk har lavet blandt 1.200 unge fynboer. Langt de fleste af dem er startet som 15-årige.

Men røgen fra cigaretterne kan gøre skade på din krop, fortæller overlæge på lungemedicinsk afdeling på OUH Christian Borbjerg Laursen.

- Når du tager et hiv af en cigaret, kommer røgen ned gennem luftrøret og fordeler sig i lungevævet. I lungerne påvirker røgen selvfølgelig lungevævet og kan skade det, siger han:

- Derudover optager blodet også de skadelige stoffer, der er i røgen, og sender dem rundt i kroppen og ikke mindst op til vores hjerne, hvor nikotinen gør, at man får en behagelighedsfølelse og tænker, at man hellere må tage en cigaret mere.

Afhængighed og skadelige stoffer

I en cigaret er der over 60 forskellige slags stoffer, og de fleste af stofferne er giftige for kroppen, fortæller Christian Borbjerg Laursen.

Men selvom en cigaret er skadelig for kroppen på grund af de mange forskellige stoffer, er der stadig mange, der tænder for smøgen flere gange om dagen og vænner sig til følelsen. I Bemærks undersøgelse svarer 22 procent af de unge, at de ryger flere gange om dagen.

- En af de primære årsager, til at man bliver afhængig, er, at der er nikotin i tobak, og det ved vi er stærkt afhængighedsskabende. Når vi ryger, kommer nikotinen ned i lungerne og rundt i blodet og op til hjernen, hvor de her nikotin-molekyler binder sig til nogle hjerneceller, så man bliver afhængig af det, siger Christian Borbjerg Laursen.

En hullet ost eller lunge?

Ifølge Christian Borbjerg Laursen kan røgen fra cigaretter gøre skade både nu og her, men også fremadrettet i livet.

- Rygning er ikke kun farligt på lang sigt. På kort sigt ved vi, at når røgen og stofferne kommer ned i lungerne, så sker der med det samme nogle påvirkninger nede i cellerne, så man starter en betændelsestilstand.

Når røgen fra cigaretten kommer ned i lungevævet kan der komme permanente skader på lungevævet. Foto: Rasmus Rask

Når røgen fra cigaretten kommer ned i lungevævet, kan der komme permanente skader på lungevævet.

- Hvis man kigger på lungen, når røgen kommer ned i lungevævet, så kan der blandt andet ske det, at lungevævet går i stykker, og der kommer sorte huller lidt ligesom i en ost. Men det er der lungevævet er ødelagt og har taget permanent skade.