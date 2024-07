Ved midnat bliver tusindvis af unge ultralykkelige, når de får at vide, at de har fået plads på deres drømmeuddannelse, men tilsvarende bliver mange kede af, at optagelsen heller ikke lykkedes i denne omgang.

- De unge har det med at klumpe sig sammen på de populære uddannelser som jura, statskundskab og medievidenskab. Derfor vil der være unge, der får afslag klokken 24. De skal vide, at der i morgen vil være rigtig mange ledige pladser, de kan søge, siger Peter Præstgaard, centerleder hos Studievalg Fyn, til TV 2 Fyn og uddyber:

- På Aalborg Universitet har de for eksempel en uddannelse, der hedder "Politik og administration", der er stort set identisk med "Statskundskab", der er ekstremt populær og dermed svær at blive optaget på.



Peter Præstgaard påpeger, at der stort set altid er pladser på de to-årige uddannelser på Erhvervsakademierne, på naturvidenskabelige uddannelser, men også på velfærdsuddannelser som sygeplejerske- eller læreruddannelse, hvis man er villig til at rejse lidt ud til udkanten.

Studievalg Fyn har åben for vejledning fredag fra klokken 10 til 15, og de har ekstraordinært åben for vejledning over telefon fra klokken 9 til 12 lørdag.