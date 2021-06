Ekspert om Munkebo-overfald: - Dette er også digital krænkelse

- Vi skal huske, at digitale krænkelser ikke kun er deling af nøgenbilleder eller intime oplysninger om kvinder. Dette er også digital krænkelse, forklarer Miriam Michaelsen, der er advokat og stifter af foreningen Digitalt Ansvar.

Bliver mindet om traumet

Der har været flere tilfælde, hvor video af krænkende karakter er blevet delt i massevis på sociale medier.

- Det har konsekvenser fremadrettet. Hvis han "bare" var blevet overfaldet, kunne han bearbejde dét traume, men det her kan blive ved med at dukke op. Det er derfor, det er så vigtigt at sige, at når man deler den slags materiale, så gør man noget strafbart, og man bidrager til yderligere krænkelse af den forurettede, forklarer Miriam Michaelsen.

Når videoer som den af Munkebo-overfaldet bliver lagt på sociale medier, forsvinder det aldrig helt, og netop det ser Miriam Michaelsen som et stort problem.