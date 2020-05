Ekspert om ny affaldssortering: - Man får unødige ekstraomkostninger

Affaldsortering skal ifølge regeringens nye forslag ensartes over hele landet. Det skal ske med et system, hvor affaldet deles op i ti forskellige typer.

Det præsenterede miljøminister, Lea Wermelin, mandag på et pressemøde.

Flere steder på Fyn er man allerede i gang med affaldssortering, men det sker efter flere forskellige forskrifter.

I Odense er affaldssorteringen stadig ved at blive rullet ud og står først klar hos alle Odenses borgere til oktober i år. Marianne Glanz bor i Odense og har netop modtaget sine affaldsbeholdere, så hun kan begynde at sortere sit affald.

- Jeg synes, det er rart, at jeg kan gøre noget for miljøet. Det er jo ikke alt, der er lige smart bare at smide ud, siger hun til TV 2/Fyn og fortsætter:

Nu kan hun begynde at sortere sit affald i seks beholdere. Det kan dog ændre sig, hvis regeringens forslag går igennem. Hun er skeptisk ved tanken om igen at skulle vænne sig til et nyt system.

- Det synes jeg måske ikke er så smart. Det ville være smart, hvis de tænkte, hvad man skulle, også fremadrettet. I stedet for at lave ét system, som de skal skifte igen, siger Marianne Glanz.

Ligeså god løsning

Hos Odense Renovation er de skeptiske overfor regeringens forslag.

- Vi synes ikke, det er den helt rigtige løsning. Vi mener, et sorteringsanlæg giver en bedre løsning, bedre service for borgerne og mindre co2 udledning, fordi man skal køre mindre, siger direktør i Odense Renovation Thomas Jørgensen og fortsætter:

- Vi mener, at den ordning, vi har haft planlagt, det er en fuldt ud lige så god løsning.

I Odense Kommune var et system med seks typer affald planlagt. Det er blandt andet regeringens forslag om at sortere plastik, der skaber undren i Odense.

- Det skal sorteres under alle omstændigheder. Så kan vi ligeså godt pille det ud af restaffaldet, siger Thomas Jørgensen.

Direktør for Odense Renovation oplyser, at de nye beholdere i Odense stadig kan bruges, hvis forslaget går igennem, og der skal sorteres efter ti affaldstyper i stedet.

- Vi skal bare have nogle flere beholdere ud, siger Thomas Jørgensen.

Miljøministeriet går for langt

Henrik Wenzel er professor på Syddansk Universitet og har siden 1990 forsket i miljøsystemanalyse. Han mener, ligesom Odense Renovation, at miljøministeriet er gået for langt med hensyn til plastaffald og drikkevareemballage.

- Det vil være det rigtige at lade det blive i restaffaldet og sortere det ud på et centralt sorteringsanlæg bagefter, siger han og fortsætter:

- Man kan spare rigtig mange penge på at lade de fraktioner blive i restaffaldet.

Ifølge Henrik Wenzel er det vigtigt, at udviklingen af sorteringsanlæg fortsætter. Allerede nu er der planer om et anlæg på Fyn.

- De eftersorteringsanlæg er meget effektive, og dem er vi simpelthen nødt til at have for at leve op til EU's mål for genanvendelse, siger han.

Forslaget fra regeringen vil få konsekvenser for Odense Kommune.

- Man får unødige ekstraomkostninger, men man får ikke mere ud af det klimamæssigt. Tværtimod, siger Henrik Wenzel og tilføjer:

- Det er ikke særlig smart.

Teknologien er ikke klar

På dagens pressemøde forklarede Lea Wermelin, at sorteringsteknologien, ifølge miljøministeriets oplysninger, ikke er klar.

- Det er klart, vi skal ikke bede nogen om at sortere, hvis det var nemmere, at lade maskinerne gøre det. Men den faglige vurdering, der ligger hos miljøstyrelsen, er, at teknologien ikke er god nok, siger miljøministeren.

Den udvidede affaldssortering kræver, at for eksempel Odense får brug flere spande. Men ifølge Lea Wermelin har kommunerne god tid til at forberede sig.

- Vi foreslår, at kravene skal gælde fra næste år. Det vil sige, at man selvfølgelig har tid til at få det implementeret som kommune, siger hun.

Sorteringsanlæg er essentielle

Regeringens mål er at genanvende 80 procent af alt plastik. Det er ifølge professoren fra Syddansk Universitet urealistisk.

- Der skal laves så meget om med design af alle vores plastholdige produkter, hvis det skal kunne lade sig gøre. Og det ville være at gøre vold på friheden for industrien til at designe produkter, der bliver bedst mulige, siger Henrik Wenzel.

I stedet forklarer professoren, at man om få år vil kunne lave plast til brændsel og fange co2-udledningen inden den forsvinder i atmosfæren.

- Det vil kunne lukke plast-kredsløbet fuldstændigt, siger han.