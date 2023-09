Ekspert: - Skærpede knivstraffe virker ikke

Spørger man kriminolog Poul Kellberg, kommer regeringens melding om skærpede knivregler ikke til at ændre udsatte unges adfærd.

Det skriver TV 2.

Ifølge Poul Kellberg bærer forslaget præg af, at regeringen har en forestilling om, at mennesker, der er en del af bandemiljøet eller er på vej ind i det, tænker rationelt. Men det er dog langt fra virkeligheden.

- De unge mennesker, man forsøger at ramme med det her, kommer ikke til at kigge på, om det er 7 eller 14 dage, de skal i fængsel. Det er ikke med i deres beregninger, når de putter en kniv i lommen, siger han til TV 2.

Poul Kellberg mener, at regeringens forslag om at skærpe straffene er den ”nemme løsning” og ikke får knivene til at forsvinde fra de udsatte unges lommer.

- Det er ikke løsningen. Det er et politisk statement, og det vil ikke fjerne problemet i det ønskede miljø, fastslår Poul Kellberg.