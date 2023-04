Ekspert slår alarm om resistente bakterier

- Vi er godt på vej til det dystre scenarie.

Sådan lyder det fra professor på Syddansk Universitet og overlæge på Klinisk Mikrobiologisk Afdeling på Odense Universitetshospital, Hans Jørn Kolmos.

Da Alexander Fleming i 1928 opdagede antibiotika var det revolutionerende for lægevidenskaben.

I en ny bog med navnet "Hvordan undgår vi, at resistente bakterier slår os ihjel?" folder professor Hans Jørn Kolmos bagsiden af mirakelmidlet ud. Han mener, at vi er ved at sætte alle fremskridt over styr.

- Problemet er, at vi har brugt for mange antibiotika og bakterierne er som følge af det blevet resistente. Lige nu udvikler de (bakterierne, red.) resistens hurtigere end vi kan nå at udvikle antibiotika, siger han.

Det er en alvorlig situation vi står i, mener professoren. Problemet med resistente bakterier er spidset til gennem de seneste år.

- Men allerede i 2014 advarede WHO (Verdenssundhedsorganisationen, red.) imod at vi kunne ende i en post-antibiotisk-æra, hvis vi forsatte ud ad samme spor, siger Hans Jørn Kolmos.

Tager vi det alvorligt nok?

- Det siger både myndigheder og alle mulige andre, men når vi ser på realiteterne så er der stadigvæk en problem med at vi bruger for mange antibiotika, både i sundhedsvæsnet men i høj grad også i den industrielle fødevareproduktion, siger Hans Jørn Kolmos.

Skal vi være bekymret?

- Ja, det skal vi da. Det er et fuldkomment realistisk scenarie, at vi ender med at sætte alle fremskridt over styr, hvis ikke vi gør noget ved det her.

Bruger mindre antibiotika i andre lande

Professor Hans Jørn Kolmos fortæller at mere end 70 procent af alt den antibiotika, der bruges på verdensplan, går til produktion af kød.

- De dyr der får antibiotika, udvikler resistente bakterier, og de bakterier finder over til mennesker, siger han.

Også i sundhedsvæsnet bliver der brugt store mængder af antibiotika. Den mest almindelige form for antibiotika er penicillin, som blandt andet bruges til at behandle hals- og lungebetændelse.

I følge Hans Jørn Kolmos kan vi i Danmark sagtens bruge mindre antibiotika.

- ECDC, det Europæiske Center for Sygdomskontrol laver sammenligninger af hvor meget man bruger rundt omkring i Europa. Vi bruger 70 procent mere antibiotika Danmark end de gør Holland, siger han.

- Det viser, at der er plads til forbedring.



Han fortæller, at der er kommet rapporter frem, som viser at der i 2050 vil dø omkring ti millioner mennesker om året som følge af resistente bakterier.

Tidligere på året opdagede fynske læger multiresistente bakterier på noget af den mest almindelige antibiotikamedicin.