Ekspert undrer sig - mener politikerne, at det her er godt?

Da Martin Jørgensen for ni år siden svømmede ud i Lillebælt blev han mødt af en frodig tangskov.

Men da han for nylig ville vise selvsamme tangskov til sin svigersøn, fik han sig en overraskelse. I stedet for et væld af planter og fisk, blev de mødt af en gold ørken af fedtemøg.

I øjeblikket sidder regeringen og forhandler om udledningen af kvælstof til havmiljøerne. Her arbejder man ud fra tre scenarier. Men ifølge professor i havbiologi ved Aarhus Universitet Stiig Markager skal der mere til end de løsninger, som der bliver forhandlet om.