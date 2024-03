Ekspert vurderer Mai Mercados muligheder som fremtidig K-formand

Det bliver nok ikke Mai Mercado selv, der overtager formandstøjlerne hos De Konservative, efter Søren Pape Poulsen gik bort lørdag. Sådan lyder det fra politisk reporter på Berlingske Kasper Løfkvist.

Påstanden kommer på baggrund af, at den fynske politiker for nylig trak sig som gruppeformand i partiet. Omvendt kommer hun helt sikkert til at spille en rolle, når den fremtidige formand skal findes, lyder det.

- Det ville komme bag på mig, hvis hun bliver en spiller til selve posten. Hun siger, hun ikke er interesseret, og da hun trak sig som gruppeformand, spillede familien en stor rolle. Omvendt vil hun nok heller ikke afvise det fuldstændigt, men jeg tror ikke, hun bliver formand, lyder analysen.