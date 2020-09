Ekspertens fem råd: Sådan undgår du svindel med skins

Digitalt udstyr og elektroniske samlerobjekter i populære spil som Counter-Strike og Fortnite. Det er noget, der giver respekt hos kammeraterne, hvis man har det nyeste eller det mest sjældne. Akkurat ligesom fodboldkort var det for ældre generationer.

Derfor er det et kæmpe marked at bytte og sælge med disse elektroniske genstande, men det er desværre også et kæmpestort marked for svindlere og hackere, der stjæler de dyrtkøbte såkaldte skins. I almindelig omtale i gaming miljøet kaldes det, at man er blevet scammed.

Sådan skete det eksempelvis for 12-årige Tristan Greve fra Faaborg. Han fik stjålet skins til en værdi af 20.000 kroner. Formentlig af en hacker fra Rusland.

Lars Esmarch er redaktør på hjemmesiden scammed.dk, som rådgiver børn, unge og forældre, når de er blevet snydt med skins. Han oplever, at to ud af tre henvendelser handler om, at børn er blevet hacket.

Svindlet eller hacket

De unge handler med skins på facebookgrupper og på officielle og trygge hjemmesider, der er online-markeder, hvor man både kan købe og sælge sine egne skins. Fælles for de online-markeder er, at man skal logge ind med sine fortrolige log-in-oplysninger til Steam, som er det sted, hvor ens samlerobjekter (skins) bliver opbevaret elektronisk.

Overordnet set kan man blive snydt - eller scammed, på to forskellige måder. Den ene er en almindelig handel med en anden bruger, som snyder penge eller skins ud af dig. Ofte er det falske profiler.

Den anden måde, man kan blive scammed på, er at blive hacked. Det foregår ofte ved det, man kalder API scams, hvor en hjemmeside efterligner en officiel og tryg hjemmeside. Når man først er logget ind på den falske hjemmeside, forsvinder ens skins meget hurtigt derefter.

Hos spiludgiveren Steam, som opbevarer de værdifulde elektroniske skins, er der derefter ikke meget hjælp at hente. Der står sort på hvidt i deres regler, at de ikke returnerer stjålne skins under nogen omstændigheder.

Gode råd til at undgå at blive snydt

Lars Esmarch er foruden redaktør på scammed.dk også ansat hos Center for Digital Pædagogik, hvor forældre kan søge om gode råd og viden om deres børns færden på internettet. Han fortæller, at det kan ske for både børn og professionelle e-sportsudøvere.

- Og det siger noget om, at det er mega komplekst, udspekuleret og organiseret. Derfor er det ekstremt vigtigt hele tiden at være opmærksom på, hvilke sider man logger ind på, og at man aldrig skal lade nogen narre sig til at logge ind på et site, man ikke kender, fortæller Lars Esmarch.

Han har fem gode råd, som man bør følge, når man handler med skins.