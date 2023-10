Eksperter dybt bekymrede: Ny dokumentar følger fynske børn på druktur

- Vi drikker for meget

En undersøgelse viser, at cirka halvdelen af 15-25-årig selv mener, at danske unge drikker for meget.

Og det er noget Emil Steneman godt kan følge:

- Jeg synes, at det er godt med løse tøjler, men de skal heller ikke være for løse. Hvis jeg selv havde børn, ville jeg heller ikke have, at de drak sig megastive hver evig eneste weekend. Jeg ville nok helst have, at kulturen ikke var så vild, som den er.

Står det til sociolog og forsker Jacob Demant, er J-dag derfor en dårlig idé, og en dag:

- Det, der er lidt besynderlig ved J-dagen, er, at man har fået lavet en tradition, hvor man entydigt ved, at det sundhedsmæssigt og risikomæssigt er en rigtig dårlig ide, og hvor man under radaren lader industrien markedsføre det her til børn og unge.

- Vi lægger et kæmpemæssigt ansvar på unge mennesker under 18 år, og jeg synes ikke, at vi kan overlade den alvor til unge mennesker på denne måde. Derfor synes jeg, at det er problematisk, at vi ikke tør træde ind.

TV 2's dokumentar "Børn på druk" kan ses i aften kl. 20:50 og på TV 2 Play.