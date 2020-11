Eksperter retter skarp kritik: Rygere bliver snydt af rygestopsbehandlinger

*Bip*

Ultra-svage elektromagnetiske bølger går igennem Marianne Lund Hansens krop fra det beigefarvede elektrodeapparat, der står på bordet.

Hun ligger i den sorte briks med lukkede øjne og håber og tror på, at nu skal hun blive fri fra cigaretterne. For altid.

- Jeg er spændt på det. Det skal bare lykkedes denne gang, siger 58-årige Marianne Lund Hansen fra Odense.

Og det er da også, hvad elektrodebehandlingen kan ifølge behandleren. Eller den kan i hvert fald fjerne den fysiske trang til nikotin i løbet af halvanden time. Det sker ved, at elektroimpulserne får nikotinreceptorerne til at trække sig sammen, så rygetrangen helt forsvinder.

Men den – og flere andre alternative behandlinger mod rygning som hypnose og akupunktur – kritiserer flere forskere.

- Behandlerne må jo tro på, at deres behandling virker, så det er ikke, fordi de snyder brugerne bevidst. Men brugerne bliver snydt, for der er ikke evidens for, at det virker, siger Charlotta Pisinger, der er professor i tobaksforebyggelse ved Københavns Universitet og ansat på Center for Klinisk Forebyggelse. Hun fortsætter:

- Der er ifølge flere studier hverken evidens for, at akupunktur, hypnose eller elektrostimulation har effekt for rygestop.

- Det lyder næsten utroligt og lidt for godt til at være sandt. Jeg har en Ph.d. i kemi og bioteknoknologi, og ja, det lyder som en god historie, tilslutter Niels Them Kjær sig. Han er projektchef i Kræftens Bekæmpelse.

Der findes ikke mirakelkure

Ejeren af elektrodebehandlingen i Odense og Svendborg Per Nielsen slår dog fast, at hans behandling virker og har en effekt. Han påpeger også, at det ikke er en mirakelkur, da der efterfølgende kræves grundig rådgivning for at få den psykiske afhængighed væk.

Læs også Elever samlede 112.018 cigaretskod i masseeksperiment

Men han står fast ved, at behandlingen virker.

- Vi har haft klinikken i tolv år og har fået mange tilbagemeldinger om, at det virker. Desuden får klienterne at vide, at hvis de ikke føler, rygtrangen er væk, eller behandlingen har virket, så skal de straks kontakte os. Og så får de en gratis genbehandling, siger ejeren Per Nielsen og fortsætter:

- Men der er næsten ingen, der vender tilbage. Derfor går vi ud fra, det virker.

Men kan grunden til, at de ikke vender tilbage, netop ikke være, at det ikke virker?

- Altså, muligheden er der. Selvfølgelig er den det, i kraft af, at vi ikke følger op på, om de bliver røgfrie som sådan, men jeg synes, at det tilbud, vi fremlægger med, at man kan vende tilbage og få en genbehandling, hvis det ikke virkede - det måler vi det lidt efter.

På KlinikBioPuls' hjemmeside står der, at man kan blive røgfri fra dag til dag ved en halvanden times behandling i elektroderne.

Charlotta Pisinger påpeger også, at flere undersøgelser viser, at man typisk ikke vender tilbage, hvis man har oplevet, at en rygestopbehandling ikke virker. Fordi det er forbundet med så meget skam, at det ikke lykkedes.

Hun opfordrer danskerne til at være varsomme med de alternative behandlinger.

- Hvis man ser noget, der er for godt til at være sandt, så er det ofte det. Man skal virkelig være varsom med at lade sig snyde. Man skal ikke lade sig friste af mirakelkure, for der er ingen nemme veje til et rygestop, siger hun og tilføjer:

- Det er trist, at folk spilder deres penge på det, i stedet for at gå derhen hvor der er videnskabelige beviser.

Klinik BioPuls har eksisteret i 12 år og har klinikker både i Odense og Svendborg. Det er den eneste af sin slags på Fyn. Foto: Maria Borring Jakobsen

- Vi har videnskabelige beviser

Men Per Nielsen mener netop, at hans klinik er understøttet af videnskabelige beviser.

- Vi har bevis i form af en undersøgelse fra 2009 fra Stony Brook University, der viser, at godt 60 procent er røgfrie efter et år med denne behandling, forklarer Per Virkus Nielsen.

Den undersøgelse afviser Charlotta Pisinger dog som dokumentation, da det ikke er tilfældigt udvalgte forsøgspersoner, og der ikke er en kontrolgruppe, der ikke får behandlingen. Dermed har man ikke noget at sammenligne med, mener hun.

- Undersøgelsen ser videnskabelig ud, men det er rent bedrag, siger hun og fortsætter:

- Man skal bruge lodtrækningsstudier, hvor man sammenligner med en ’placebo’-form for behandling for at måle effekten. Og der viser studier med tilfældigt udvalgte personer, at de, der fik den rigtige elektrodebehandling og de, der fik ’snyde’-behandlingen, opnåede de samme resultater.

Læs også Myter om rygning: Skader festrygning?

Det er ikke selve behandlingen, der virker

Selvom der måske ikke er videnskabelig evidens for behandlingen, oplever Klinik BioPuls stadig, at den virker for deres klienter.

Og det kan ifølge Niels Them Kjær fra Kræftens Bekæmpelse tilskrives det mentale.

- Det handler om mindsettet, som rygeren går ind til det med. Alternative behandlinger tilbyder folk en idé, en tro og et håb om, at nu lykkedes det faktisk. Og den indstilling kan være afgørende for, at det faktisk lykkedes, siger han og fortsætter:

- Det er altså ikke direkte den alternative behandling, men indstillingen til rygestoppet, der ændrer sig.

Inden elektrodebehandlingen er der en 45 minutter lang forsamtale, hvor Per Nielsen forklarer om baggrunden for behandlingen og spørger ind til klientens motivation. Foto: Maria Borring Jakobsen

Niels Them Kjær er generelt meget postiv over, der findes alternative behandlinger på markedet over rygestopbehandlinger. Hos dem har man nemlig en tid og ro, som kan have betydning for rygestoppet.

- Mens behandlingen er i gang, der får man opmærksomhed fra terapeuten. De sprøger ind til, hvad motiviatonen er. På den måde bliver behandleren en form for rådgiver, som er med til at styrke ens mulighed for at blive røgfrie, siger Niels Them Kjær.

Læs også Ekspert forklarer: Sådan påvirker rygning dig og din krop

Dog mener han stadig, at behandlerne skal være ærlige omkring, hvilken vare kunden kan forvente at få for pengene.

- Jeg synes, det er vigtigt, at behandleren er ærlig om, at der ikke er nogen videnskabelig evidens for det. Kunnden skal vide, at det er lidt ligesom at købe en lottokupon. Det er ikke sikkert, der er gevinst hver gang, men der er en chance for at blive røgfri, siger han.