Eksperter tror coronapandemien vil brænde ud inden forår

Hun vurderer, at hver anden dansker i slutningen af januar vil have haft corona, og at Danmark samlet set vil opnå flokimmunitet.

Både Jens Lundgreen, professor på Københavns Universitet, og Søren Riis Paludan, professor på Aarhus Universitet, er enige i Lone Simonsens forudsigelse.

Tidligere epidemier

Også de vurderer, at corona ret hurtigt vil udgøre en mindre byrde for folkesundheden. Dels fordi corona er mindre dødelig på grund af mutationer som omikron samt udbredelsen af vacciner. Dels fordi flere bliver immune.