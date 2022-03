Eksperter tror på flere militære opgaver til Hjemmeværnet: - Deres image er ufortjent

- Det gør en forskel for hvert enkelt menneske at have muligheden for at stille op og sige, at tingene skal bringe mening og gøre en forskel. Nogen vælger at samle tøj ind, nogen tager busser ned eller tage ukrainske flygtninge ind i deres hjem.

- Her er der nogen, der vælger at sige, at de stiller op for Danmark. Også i bredere forstand end bare Ukraine, fordi de føler, der er meget uro i Europa nu, siger Ulrich Arensbach til TV 2 Fyn.

Billede på forsvarsviljen

De mange nye medlemmer kommer ikke bag på Lars Bangert Struwe, der er generalsekretær i den sikkerhedspolitiske tænketank Atlantsammenslutningen. Ifølge ham har vi set samme mønster flere gange, når der har været krig og krise i Europa.

- Folk ser udviklingen i Ukraine og er dybt bekymrede over, om det kan ramme os. Det er en naturlig reaktion fra personer, der er forsvarsorienterede, at når det brænder på, så melder man sig til Hjemmeværnet, siger Lars Bangert Struwe.

For ham er den stigende tilslutning et billede på, at der findes en forsvarsvilje i Danmark, og at rigtig mange mennesker bekymrer sig om situationen og om, hvorvidt Danmark kan forsvares på ordentlig vis.