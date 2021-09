Ekspertgruppe: Danmark skal fortsat have beredskab mod corona

Den ene er, at man har et grundniveau af coronahåndtering, som balancerer mellem hensyn til epidemikontrol, samfundsøkonomi, trivsel, folkesundhed og frihed.

Flere luftvejsinfektioner

Den anden komponent handler om, at man skal have et beredskab, som "understøtter en hurtig eskalation af indsatsen, i tilfælde af at epidemien skifter til et mere kritisk stadie, for eksempel fordi der opstår nye bekymrende virusvarianter", som der står i rapporten.

Og det er ikke kun corona, befolkningen og samfundet skal tænke på.

- Når vi kommer ind i efteråret, så er det ikke kun covid-19, vi skal bekymre os over. Når vi er indendørs, så har alle luftvejsinfektioner bedre mulighed for at sprede sig, siger Astrid Iversen, professor i virologi og immunologi ved University of Oxford i England.

- Vi har haft nedlukninger, så der er ikke den samme beskyttelse mod dem. Så der er en risiko for, at vi får en alvorlig influenzaepidemi, siger hun.