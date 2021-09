Eksperthjælp skal sikre borgere bedre rådgivning om giftigt stof

Det stammede fra en nærliggende brandskole, hvor der blev brugt skum med PFOS i frem til 2011, hvor det blev forbudt at bruge.

Ifølge enhedschef i Sundhedsstyrelsen Niels Sandø er det vigtigt, at der nu sikres en ensartet håndtering og rådgivning af de berørte borgere.

- Nu vil vi samle de førende eksperter med kendskab til fluorholdige stoffers sammensætning og helbredsmæssige konsekvenser.

- Formålet er at samle den viden, vi allerede har på området for dermed at kunne rådgive borgerne bedre, siger han i meddelelsen.

Også industrigrunde undersøges

Myndighederne har kortlagt 181 steder i landet, hvor det er muligt, at der er brugt sådant skum, da der er eller har været brandøvelsespladser. Det drejer sig blandt andet om ti lokationer på Fyn.

Derudover undersøges drikkevandet på alle landets vandværker også for stoffet for at se, om der er forurening.