Forsiden af sommermedaljen viser ofte strandture, festivaller og varme dage. Men bagsiden viser en stigning i dumping af kæledyr.

Katte og kaniner bliver lagt i forskellige former for kasser og efterladt tilfældige steder i landet.

Herefter er det de danske internater, som står for at tage dyrene ind og give dem et nyt liv.

Det øger presset på internaterne, som ikke har plads til alle de katte og kaniner, som skal have et nyt hjem.

Hvis dyrene altså overhovedet når til internatet - det er nemlig livsfarligt for de små dyr at færdes alene i det fri.

Udviklingen gør ondt på Charlotte Brix Lundgren, som er souschef på Fyns Internat.