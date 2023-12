Ekstra travlhed på Storebæltsbroen i juledagene

Op mod 230.000 biler forventes at køre over Storebæltsbroen hen over julen.

De travleste perioder bliver 22. og 23. december mod Fyn og Jylland, hvor flest biler forventes at passere gennem betalingsanlægget mellem klokken 10 og klokken 15.

I retning mod Sjælland vil der være mest drøn på 26. og 27. december mellem klokken 10 og klokken 16, oplyser Sund & Bælt, der driver broen.

- De mange ekstra juletrafikanter betyder, at man i de travle rejseperioder skal være indstillet på ekstra rejsetid over broen, siger chef for betalingsanlægget Jens Kjær Nielsen.