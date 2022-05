Ekstraordinært højt tørkeindeks: Sådan undgår du at haven går op i røg

Kenny Christensen understreger, at selvom det endnu kun er forår, så er det mere tørt end det plejer at være på denne årstid.



- Vi ser i år, at der er mere tørt rundt omkring end der plejer at være på det her tidspunkt.



Ifølge sekretariatschefen Bjarne Nigaard er vi dog ikke henne ved et afbrændingsforbud endnu, som vi så i 2018.

- Det er slet ikke der, vi er. Der er ikke behov for adfærdsregulering på den måde. Men der er behov for, at alle tænker sig om, så vi ikke havner i en situation, hvor det måske kan blive relevant, siger Bjarne Nigaard.