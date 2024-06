Ekstraordinært mange store gedehamse i år

Den store gedehams har også opdaget at det er sommer, og dronningerne er vågnet op til dåd, fortæller naturvejleder Jan Kjærgaard til TV Midvest.

Han fornemmer selv, at der er flere end der plejer at være, og peger på et godt yngleår sidste år, som en mulig forklaring.

Hvepsearten er dog ikke mere farlig end almindelige hvepse. Dens størrelse gør dog, at et stik gør mere ondt.

- Pippi langstrømpe siger, at hvis man er meget stærk, så skal man også være meget rar. Det er det samme med den store gedehams, den er mere fredsommelig, end de mindre hvepse, siger Jan Kjærgaard til TV Midtvest.

Arten kom først til Danmark i 60'erne, men er i dag meget almindelig i den danske natur.