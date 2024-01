Fotograf: Lasse Frost

For Søren Møller tog det en vild drejning, da han for nogle år siden begav sig ud i en livstilsændring. Nu repræsenterer han som 49-årig Danmark til et særligt hårdt ultraløb i USA. Men der er mange udfordringer på vejen. Blandt andet findes målstregen ikke, og så løber deltagerne i vanvittige højdemeter og høj varme. Se med og oplev, hvordan det går for Søren Møller, når startskuddet går.