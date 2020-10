Ekstremt: Lone gennemfører 350 kilometer langt løb rundt om Fyn

I onsdags blev ekstremløbet Fyn Ultra sat i gang for anden gang nogensinde. Deltagerne - kun tre i alt - skulle løbe 350 kilometer rundt om Fyn, og løbet sluttede søndag.

Blandt deltagerne var den erfarne odenseanske løber Lone Friis, der har mere end 200 maratonløb på cv’et. Hun kunne - som den eneste - krydse målstregen i det ekstreme løb.

- Det er meget, meget stort og lidt uvirkeligt, for det er helt fantastisk at have løbet hele vejen rundt om Fyn: 350 kilometer. Jeg blev lidt rørt, da jeg skulle ind over målstregen, og alle stod og flagede og tog imod mig, fortæller Lone Friis efter løbet.

Livspræstation

Når man skal løbe 350 kilometer i kuperet terræn, dag og nat og i al slags vejr, kræver det ikke bare en god fysik, men også en stærk psyke.

- Det er en livspræstation, som jeg ikke kommer til at opleve igen, forsikrer hun.

Den første af de tre deltagere måtte give op efter 130 kilometer. Den næste efter 230 kilometer.

Løbet er ikke for sarte sjæle.

- Det er et arrangement, som absolut er for de yderste få. Det er endnu færre, der kan gennemføre det, siger løbsleder Morten Grundsøe.

Næste Fyn Ultra finder sted i maj 2021.