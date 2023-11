Elektronikkæde ramt af hackerangreb på black friday

Elektronikkæden Power blev fredag aften klokken 20.15 ramt af et hackerangreb, der lagde virksomhedens hjemmesider i hele Norden ned. Det skriver Power i en pressemeddelelse.

Ifølge Joakim Sigvardt, der er omnichannel director i Power, kom angrebet fra hackerne "fra overalt på kloden".

- De testede vores systemer klokken 18.20 og kunne se, at de havde mulighed for at presse dem.

- Klokken 20.15 sendte de 628 millioner købsforespørgsler mod os inden for 40 sekunder - og det lagde vores systemer fuldstændig ned.