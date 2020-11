Elever får millioner til "huler" - her skal de lege hele dagen

Fremtidens hjerner og hænder på Fyn har fået et tilskud på samlet syv millioner kroner.

Det er Villum Fonden, som har tildelt folkeskoler i Odense og Svendborg en økonomisk håndsrækning til såkaldte makerspaces, hvor små opfindere i sin vorden får deres egne "huler" og læringslaboratorier til at lege i.

Odense får fem millioner kroner og etablerer fem makerspaces, som får hjemme på Kroggårdskolen og Tingløkkeskolen, i Ungdomshuset og på et bibliotek, mens det sidste makerspace bliver mobilt.

I Svendborg spredes tildelingen af to millioner kroner ud på 12 skoler. Således får kommunens elever glæde af ét stort makerspace på Nymarkskolen samt minimakerspaces på de øvrige 11 folkeskoler.

Pengene tildeles over tre år, og i det første år i Svendborg uddannes tre pionerer fra Nymarkskolen i tæt samarbejde med en ledelsesrepræsentant.

Pionererne skal være centrale aktører i den fortsatte udvikling og omsætning af ny viden og nye teknologier, som skal anvendes i konkrete handlinger og forløb i det centrale makerspace.

Derudover uddannes minimum én makerspacepilot pr. skole gennem det lokale kompetenceudviklingsforløb, der varetages af pionererne fra Nymarkskolen.

- Et centralt makerspace til gavn for alle kommunens elever nyder stor opbakning fra kommunens 12 skoler, da det vil skabe et fysisk rum, som i sin essens er indbegrebet af et mangfoldigt læringsmiljø, siger Nanna Lohman, Skole- og Uddannelseschef i Svendborg Kommune, i en pressemeddelelse og fortsætter:

- Vi vil motivere alle børn og skabe nysgerrighed – uanset læringsforudsætninger, interesser og vilkår. Derfor er et fysisk laboratorium, som et makerspace er, en gave til diversiteten og mangfoldigheden i vores elevgruppe og pædagogik, siger hun.

Fakta Svendborg Makerspace vil blive en katalysator for nye tilgange til undervisningen i alle fag og vil dertil være en sammenkobling til projektet Engineering i skolen, som Villum Fonden tidligere har ydet støtte til. Et centralt makerspace falder desuden helt i tråd med kommunens Sciencestrategi. Kilde: Svendborg Kommune Se mere

Odense er så småt i gang

Odense Kommune har i forvejen et par tilløb til nogle opfinderhuler, som engagerede lærere og pædagoger selv har opbygget.

Fakta I november 2019 vedtog byrådet i Odense at afsætte 50 millioner kroner over ti år til en strategi for "Verdens bedste robotby i børnehøjde". Ønsket var, at fonde samt partnerskaber med virksomheder og uddannelsesinstitutioner ville tilføre værdi for et tilsvarende beløb. Læs om strategien her Kilde: Odense Kommune Se mere

Således var der godt gang i opfinderhulen, da TV 2 Fyn tirsdag formiddag besøgte Sanderumskolen.

- Formålet med det her er, at eleverne kommer ind under huden på teknologien, så de lærer at skabe kreativt med teknologien ved at forstå, hvordan den virker, så de selv kan jeg skabe nogle løsninger på nogle problemstillinger og udfordringer, forklarede Rure Reimer-Mattesen, lærer og konsulent.

Den entusiasme skal føres videre og være fundamentet til de kommende makerspaces.

- Når man ser, hvad ildsjæle på de enkelte skoler har fået ud af ingen penge, så kan jeg ikke andet end glæde mig til at se, hvad vi kan få ud af fem millioner kroner, siger Thomas Fallemann, læringskonsulent i "Verdens bedste robotby i børnehøjde" i Odense Kommune, i en pressemeddelelse.

Han ser mulighed for 3D-printere, lasercuttere og for at give det pædagogiske personale nye kompetencer.

- Det bliver et paradis for eksperimenterende, undersøgende og innovativt arbejdende elever og lærere, siger Thomas Fallemann.

Et af målene i Odense er, at alle klasser på én årgang får et forløb, der udvikler eleverne fra at være passive forbrugere af teknologi til at være kreative, kritiske og problemløsende brugere.

