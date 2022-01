Elever skal fortsat møde op trods stigende smittetal: Ingen corona-panik hos de fynske gymnasier

Som det ser ud lige nu, skal de fynske gymnasieelever ikke frygte onlineundervisningen. På flere fynske gymnasier er smitten lav, og rektorerne tror på, at gymnasierne kan holde fast i den normale undervisning i det nye år.

Vi er ikke i nærheden af at lukke ned

På Vestfyns Gymnasium i Glamsbjerg er 28 ud af 570 elever i selvisolation enten på grund af, at de har været i nærkontakt eller selv er smittet med coronavirus.

- De elever er fordelt på tværs af klasserne, og der er maksimalt tre i én klasse, der er i selvisolation, siger Erik Jorsal, som er pædagogisk leder på gymnasiet.

Ifølge Erik Jorsal er skolen ikke tæt på at sende eleverne hjem.

- Det er ikke aktuelt. Vi er ikke i nærheden af at lukke ned. Vi har en tro på, at vi kører videre. Det er min opfattelse, at eleverne er meget ansvarsbevidste. 98 procent af eleverne på Vestfyns Gymnasium er vaccineret. De ved godt, hvad der er på spil, siger han.

På Faaborg Gymnasium oplever de også en lav smitte.

- Status er fin med enkelte smittede. Det er mindre end fem hos os. Lige nu er det ikke aktuelt at sende nogle klasser hjem til virtuel undervisning, siger rektor Jesper Hasager Jensen.

Elever møder ind til test

På Nyborg Gymnasium valgte man før jul, at de første to skoledage i januar stod på fjernundervisning.

- Helen banden kommer i morgen, og vi har sørget for, at alle kan blive testet på skolen, når de møder ind. Hvis halvdelen af en klasse er smittet, så kunne jeg godt overveje at sende dem hjem til onlineundervisning. Vi går med livrem og seler, siger rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

Status er lige nu, at 35 elever på Nyborg Gymnasium er smittet.

Statens Serum Institut har netop oplyst, at man forventer, at coronapandemien når en top sidst i januar. Og det kan godt bekymre rektor Henrik Vestergaard Stokholm.

- Jeg er ret nervøs for januar, selvom vi gør alt for at holde smitten nede, siger han.