Elpriserne stikker helt af: Derfor er din streaming og opvask blevet så dyr

Det bliver endnu dyrere at være dansker, og din elregning bliver ikke mindre foreløbig.

Det er den ærgerligt udmelding fra Energi Fyn.

For prisen på elektricitet stiger og stiger - og det så meget, at den har sat rekord flere gange i august.

Den 18. august registrerede Energinet den højeste gennemsnitlige dagspris nogensinde. Her røg prisen for én kilowatt-time uden afgifter, gebyrer og moms op på 4,19 kroner.

Og den 26. august var gennemsnitsprisen for én kilowatt-time uden nogle afgifter helt oppe på 5,20 kroner ifølge den nordiske elbørs Nord Pool.

- Priserne er jo fleredoblet over de seneste seks måneder, og vi kigger desværre ind i en vinter, hvor der ikke er nogen prognoser, som viser, at de vil falde, fortæller kommerciel direktør ved Energi Fyn Finn Andersen.

Allerede nu har det store konsekvenser for Min Købmand i den Faaborg-Midtfynske landsby Haastrup, som har fået en elregning på 150.000 kroner og derfor frygter lukning.

Derfor sætter TV 2 Fyn fokus på de stigende elpriser i nyhedsudsendelsen klokken 19.30 torsdag, som sendes fra købmanden i Haastrup.

Så meget mere skal du betale

De stigende elpriser gør, at du skal betale markant mere for helt almindelige hverdagsting som at binge serier på Netflix, vaske tøj og have lyset tændt.

Ifølge TV 2 kostede tre timers gaming for eksempel lige knap 1,50 krone i 2021. Nu koster det næsten 4 kroner. Og hvor du for et år siden skulle give omkring 2 kroner for en opvask, nærmer det sig i dag 5,50 kroner.

- Det helt korte svar er, at det bliver dyrere at være dansker. Det er allerede dyrt, og det ser ikke ud til, at energiregningen bliver mindre, siger Finn Andersen.

Derfor stiger priserne

Der er mange grunde til, at din elregning bliver dyrere, men en af de væsentlige årsager er krigen i Ukraine. Den har skabt usikkerhed omkring gasleverancer fra Rusland, hvilket meget af Europa er afhængig af.

- Alle energiarter er steget, fordi de presser hinanden. Når der er mindre gas, stiger priserne på gas. Og når priserne på gas stiger, stiger priserne også på andre ting, som man bruger til at producere el med som for eksempel olie og kul, forklarer Finn Andersen.



Samtidig har vi i Norden fået mindre ud af vores andre energikilder. Et år med kun lidt vind har betydet, at der ikke er kommet så meget energi fra vindmøllerne. Og en tør sommer har sat en kæp i hjulet på vandkraftværkerne i Norge og Sverige, hvilket også presser elpriserne i vejret.

- Selvfølgelig får vi styr på priserne på et eller tidspunkt, men hvornår tør jeg ikke sige noget om, siger Finn Andersen.

Se hele forklaringen i videoen i toppen af artiklen og få gode råd til, hvad du selv kan gøre for at spare på elregningen.

De stigende elpriser har også ramt Anne og Kent Gregersen, som i 24 år har drevet købmandsbutikken i landsbyen Haastrup. Nu frygter de at måtte lukke efter en elregning på 150.000 kroner.