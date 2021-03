EMA om AstraZenecas vaccine: Fordele opvejer ulemper

Coronavaccinen fra AstraZeneca er "sikker og effektiv", og fordelene ved den opvejer ulemperne.

- Dette er en sikker og effektiv vaccine, siger direktøren for Det Europæiske Lægemiddelagentur (EMA), Emer Cooke, på en pressekonference torsdag.

Den "klare" konklusion på en fornyet gennemgang er, at vaccinens "fordele med at beskytte folk mod covid-19 med den risiko, der er for at dø eller blive indlagt, opvejer de mulige risici", siger hun.

- Vi kan dog stadig ikke definitivt udelukke en forbindelse mellem tilfælde af blodpropper og vaccinen, tilføjer hun.

Derfor vil der nu blive igangsat yderligere undersøgelser af, om der er en sammenhæng.

EMA har gransket i alt 30 tilfælde, hvor personer der har fået vaccinen er blevet ramt af alvorlige blodpropper.

Emer Cooke peger på, at forekomsten af blodpropper stadig er yderst sjælden.

I 30 europæiske lande er der givet over 45 millioner vacciner fra AstraZeneca, skriver nyhedsbureauet Reuters.

Den fornyede gennemgang, EMA's sikkerhedskomité har foretaget i de seneste dage, dækker fem millioner mennesker.

EMA anbefaler, at både læger og de vaccinerede selv er ekstra opmærksomme på eventuelle bivirkninger hos personer, der har fået vaccinen.

Agenturet vil også opdatere sine vejledninger, så de indeholder en uddybning af den potentielle risiko.

Mindst 13 lande, herunder Danmark, har suspenderet brugen af AstraZenecas vaccine. Mange af dem har understreget, at det skete ud fra et forsigtighedsprincip.

I denne uge gav Verdenssundhedsorganisationen (WHO) sin fornyede opbakning til vaccinen.

AstraZeneca har selv meddelt, at en gennemgang af data om 17 millioner mennesker, der har modtaget vaccinen i EU og Storbritannien, ikke har vist en sammenhæng mellem vaccinen og blodpropper.

