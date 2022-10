En anderledes nyhedsfortælling: Sådan ser TV 2 Fyn ud på TikTok

Når du fremover låser telefonen op, klikker ind på TikTok og scroller igennem tusindvis af videoer, vil du nu også finde TV 2 Fyn.

Den sociale platform er blevet en stor del af danskernes hverdag på de sociale medier.

Især den unge målgruppe benytter appen til at blive få deres nyheder, og de kan fremover nu også se frem til at få deres fynske nyheder over TikTok.

Et intiativ for de unge

TikTok er en social platform, hvor man især kan fange de unge.

TV 2 Fyn spurgte i 2019 næsten 400 unge menneske om, hvor mange der dagligt brugte sociale medier som TikTok. Her svarede kun fem, at de ikke brugte sociale medier.

Derfor udvider vi også vores tilstedeværelse på de sociale medier.

- TV 2 Fyn er også på TikTok netop nu, fordi rigtig mange unge, fynske brugere er på den platform lige nu. Så derfor er vi der selvfølgelig også, siger Esben Seerup, som er direktør hos TV 2 Fyn, og fortsætter:

- Målet med, at vi er på TikTok er, at vi kommer ud med vores indhold i valgkampen til førstegangsvælgerne og næstegangsvælgerne. Det vil sige de unge fynboer i aldersgruppen 16 til 22 år. Vi vil gerne engagere og underholde dem med vores indhold på TikTok.

Stigende politisk brug af TikTok

Det er ikke kun TV 2 Fyn, der har fået øjnene op for mediet.

Politikerne har i stigende grad brugt TikTok til at fange de unge vælgere med korte videoer og store løfter. Blandt andet har store politiske profiler, som Mai Merchado (K) og Alex Vanopslagh (LA) under valgkampen benyttet TikTok til at udbrede deres politik.

Derfor er der også brug for dækning fra TV 2 Fyns side.