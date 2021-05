En blandet omgang: Kristi himmelfartsdag med både sol og byger

Både fredag og lørdag forventer TV 2 Vejret, at det holder tørt med ingen eller enkelte byger.

- Fredag kan der komme byger, men det er et fåtal af dem. Lørdag ser lige nu ud til at holde tørt, men der kan måske komme en enkelt byge eller to, siger hun.

Temperaturen forventes at blive mellem 13 og 17 grader.

Alligevel opfordres der til at tage paraplyen eller regntøjet under armen, hvis man skal ud på tur i den friske luft.