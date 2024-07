Èn blev kaldt "babyface", èn spillede i OB - Mød de tidligere OL-atleter

John Wøllekær fra Odense Stadsarkiv regner med, at Fyn står for cirka 10 procent af de danske OL-deltagere gennem tiden.

- Men man kan også se, at da OL for første gang bliver afholdt i 1896, har idrætten og sporten ikke rigtigt fået rodfæste på Fyn endnu. Det er primært København, der løber med alt på det her tidspunkt, fortæller han.

Gennem tiden bliver det dog mere og mere udvisket, og specielt i efterkrigsårene bliver idrætten noget, som foregår i hele Danmark. Derfra finder flere og flere fynboer vej til OL - især i sportsgrene som håndbold og cykling.

Denne sommer håber er der også flere fynboer, som skal både på håndbold- og cykelbanen. Det gælder blandt andet fynboen Lasse Norman Leth, som kan blive Danmarkshistoriens mest vindende OL-atlet, hvis han tager sin sjette OL-medalje i banecykling.