En cykel stjæles hvert kvarter: Her er de gode råd mod cykeltyverier - og hvorfor de ikke virker

Hvorfor virker de gode råd ofte ikke?

Som det fremgår af statistikken, går der ikke et kvarter, uden at en cykel bliver meldt stjålet et sted i Danmark, så det er åbenlyst, at de gode råd ikke er nok til at forhindre de årligt titusindvis af cykeltyverier i Danmark.



En af årsagerne er, at en del cykeltyverier er organiseret, hvor cykeltyvene ofte har værktøj med til at klare selv den bedste lås.

Derudover er politiets ressourcer begrænsede, og derfor bliver langt de fleste - næsten alle - cykeltyverier aldrig opklaret, fordi det ofte er sparsomt med bevismaterialer og vidner. Hver gang der bliver stjålet 50 cykler, sigter politiet kun én tyv for et eller flere cykeltyverier, viser en opgørelse fra Fyns Politi.