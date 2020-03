En fynbo får svar: Arbejder på akutpladser til de hjemløse

De næste 14 dage er vi alle isoleret i vores hjem, så vidt det er muligt, som følge af coronavirus. Det skal vi for at undgå smittespredning af sygdommen.

Men hvad gør de personer, der til daglig ikke har et hjem?

En fynbo har spurgt TV 2/Fyn, hvordan de fynske kommuner forholder sig til de hjemløse i denne tid. Det har vi undersøgt.

I Odense Kommune er der stor fokus på netop disse mennesker, fordi de er i risikogruppen for smitte. Og bliver de smittet, har mange af dem allerede et svækket helbred, der potentielt kan forværre smitten.

- Det vil være katastrofalt, hvis en hjemløs bliver smittet, fordi mange af dem allerede har et nedsat immunforsvar, siger Brian Dybro (SF), rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Akutpladser på institutioner

Kommunen har allerede god kontakt til de hjemløse i Odense, fordi mange institutioner som herberg og varmestuer i kommunen er i dialog med dem.

De opfordrer dem til at holde afstand, undgå forsamlinger og sørge for god håndhygiejne. Og selvom det er en gruppe, der dagligt er meget afhængige af deres sociale omgangskreds, er det en nødvendighed.

Skulle uheldet være ude, at en hjemløs bliver smittet, er rådmanden ikke nervøs for, at det ikke bliver opdaget og taget hånd om.

- De hjemløse kender hinanden, og de hjælper hinanden, siger han

Men i kommunen arbejder de også selv på en løsning.

- Vi kigger lige nu på, om vi på nogle af vores institutioner kan lave akutpladser, hvor man kan blive indskrevet, hvis man bliver smittet. Her vil der være personale, som kan hjælpe, hvis uheldet skulle være ude, siger Brian Dybro.

Institutioner i Odense Værestedet Øst og Café Paraplyen er lukket.

Reden holder åbent så lægen, de har personale.

Dagvarmestuen har også lukket, men man holder stofindtagelsen og sundhedsrummet åbent, så man komme og indtage stoffer under ordentlige forhold og blive tilset.

Natvarmestuen har også åbent om natten, men kører med et reduceret antal pladser.

Herberget og forsorgshjemmet St. Dannesbo er åbent.

Behandlingscentret og Heroinklinikken er åbent i reduceret form.

Der er en gadeplansmedarbejder på gaden nogle timer hver dag. Kilde: Brian Dybro (SF), rådmand i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune.

Kontakt til alle hjemløse

I Faaborg-Midtfyn Kommune har man også gang i nødberedskabet, og man har kontakt til alle hjemløse i kommunen, lyder det fra borgmester Hans Stavnsager (S).

Han har netop været i dialog med direktøren i kommunen på området.

- Vores hjemløse er langt henad vejen ikke gade-hjemløse, så vi har mulighed for at være i kontakt med dem, der er i kommunen, og det er vi, siger Hans Stavnsager.

Lige nu arbejder de med at kommunikere myndighedernes retningslinjer ud til de hjemløse, så det sikres, at de har god håndhygiejne, ikke ses i grupper og holder sig på afstand.

- Vi kan ikke kontrollere, at de ikke mødes i grupper, men vi kan kommunikere de gode råd. Det vigtigste er, at de også er velinformerede, siger han.

I den sydvestfynske kommune arbejder de foreløbig med at sikre de hjemløse de kommende 14 dage, hvor myndighederne har udstukket retningslinjerne. Men bekymringerne går på, hvis det trækker ud.

- Vi evaluerer fra dag til dag, men forlænges perioden, er det en anden og mere alvorlig sag, siger Hans Stavnsager.

Mad kan blive en udfordring

Samme bekymring deler Odense Kommune. Blandt andet i forhold til at servere mad til de hjemløse, der ikke har mulighed for at skaffe og lave mad selv.

- Værestederne serverer til daglig mad, og det gør de ikke i denne periode. Det er jo et problem i længden for nogen, og det kan være et sted, hvor vi skal gribe ind, hvis perioden forlænges, siger Brian Dybro.

