En fynbo får svar: Hvorfor bruger vi ikke droner til at overvåge menneskemængder?

- Ja, tante. Det her er dronen, der taler til dig. Du burde ikke gå rundt uden at have en maske på. Faktisk bør du gå hjem, og du må ikke glemme at vaske dine hænder. Vi har sagt til folk, at de bør blive hjemme, men alligevel går du rundt udenfor. Nu holder en drone øje med dig.

Ovenstående bliver sagt i en video, der viser, hvordan en kinesisk drone korrekser en ældre kvinde. Videoen blev vist på kinesisk stats-tv i januar og senere delt på nettet af medier verden over.

Spørgsmål fra en fynbo I Belgien bruger politiet droner til at overvåge parker og fritidsområder for at kontrollere mængden af folk. Kan man ikke gøre det her? Ina Mann.

De kinesiske myndigheder bruger nemlig droner til at overvåge gader og stræder. Det gør man også i andre lande. Det sker for at sikre, at kineserne overholder regeringens retningslinjer for at undgå spredning af coronavirus.

Men hvorfor gør man ikke det i Danmark?

Videoen har vakt debat på sociale medier. Nogle mener, at overvågningsdroner er en glidebane. Andre mener, at de er fremtiden.

Fynbo: Ja tak til overvågningsdroner

TV 2/Fyn har fået følgende spørgsmål fra Ina Aabjerg Mann fra Odense. Hun synes, at droner er en god idé.

Hos Fyns Politi har de brugt droner siden 2017. Og de bruger dem mere og mere i takt med, at teknologien udvikler sig.

Politiet bruger blandt andet droner til overvågning af store menneskemængder, blandt andet i forbindelse med fodboldkampe. Dronerne bliver også sendt i vejret for at skabe overblik ved større færdselsuheld.

Indtil videre er dronerne dog ikke sat ind for at forhindre spredning af coronavirus.

- Nej, det bruger vi i udgangspunktet ikke dronerne til. I indsatsen for at forhindre smittespredning af coronavirus prioriterer vi at tale med folk. Vi ønsker dialog med borgerne, siger Henrik Skals, der er politiinspektør hos Fyns Politi og linjechef hos beredskabet.

Politiinspektøren vil dog ikke afvise muligheden for droner i fremtiden.

- Måske kunne det tænkes, man brugte droner til den slags opgaver i fremtiden, men ikke lige nu, siger Henrik Skals.

Fyns Politi: Vi har valgt at køre rundt

Ina Aabjerg Mann synes, det havde været smart med droner til at overvåge adfærd på offentlige områder.

- Jeg sad i Munke Mose i går, og der kom der en politibil forbi flere gang. Og jeg tænkte, det må man kunne gøre meget hurtigere med en drone, siger Ina Aabjerg Mann.

Men tror du ikke, at folk ville føle sig meget overvåget, hvis der pludselig fløj droner rundt og overvågede os, når vi gik tur for eksempel?

- Det kan godt være, nogle ville synes, det var lidt utrygt. Men droner er bare drønsmart, og jeg synes egentligt, man skal bruge dem så meget, man overhovedet kan, siger Ina Aabjerg Mann.