En fynbo får svar: Skal man yde førstehjælp på en fremmed?

Selvom en stor del af sundhedsvæsnets opmærksomhed for tiden er rettet mod patienter med coronavirus, kommer der stadig opkald til alarmcentralen om borgere, der er faldet om og kræver førstehjælp.

I Odense bor Berit og Kenneth Alving. Begge har de været på flere førstehjælpskurser på deres arbejdspladser, og for dem ville det normalt være instinkt at hjælpe, hvis der er brug for det. Men efter en gåtur i det fynske forår kom Kenneth hjem til Berit med en undren:

- Han var i tvivl om, hvordan man skulle forholde sig til for eksempel at genoplive et andet menneske, når man kan risikere, at vedkommende har corona, fortæller hun.

Læs også En fynbo spørger: Er min astma en risiko i arbejdet som betjent?

Derfor skrev Berit Alving til TV 2/Fyn om sin tvivl.

SPØRGSMÅL FRA EN FYNBO Hvis man går en tur og en person falder om, så forventes man vel at hjælpe og eventuelt genoplive til trods for, at man kan risikere at blive smittet? Berit Alving, universitetsbibliotekar

Lille smitterisiko

Godt 65 kilometer fra Berit og Kenneth Alving sidder Dennis Kræmmer Hansen i sit hjem på Langeland. Han er tidligere paramediciner hos Falck, Bios og Ambulance Syd, men valgte for et par år siden at blive selvstændig, og i dag afholder han førstehjælpskurser for blandt andet skoler, børnehaver og virksomheder.

Han forstår godt tvivlen hos parret i Odense, men slår fast, at forventningen til førstehjælp ikke har ændret sig ret meget.

- Anbefalingen er stadig, at man yder førstehjælp. Risikoen for smitte er meget lille, selvom man er så tæt på et andet menneske, forklarer han.

Dog er der stadig forholdsregler forbundet med en genoplivning af et andet menneske.

Hvis nogen falder om, ville vi begge instiknktivt begynde at genoplive. Så kan det godt være, at jeg bagefter ville tænke: "shit, har han mon corona?" Berit Alving, universitetsbibliotekar

- Hvis man er i risikogruppen, skal man nøjes med at give hjertemassage og ikke give kunstigt åndedræt, siger Dennis Kræmmer.

Førstehjælp på Facebook

Normalt tager Dennis Kræmmer rundt med sine førstehjælpskurser og underviser både børn og voksne, men det har coronavirussen sat en midlertidig stopper for.

Læs også Professor og hygiejnespecialist guider fynboerne igennem corona-junglen

- Nu laver jeg kurser online for børn. Så kan forældrene sidde med deres børn på skøddet og være med til at få undervisning. Og det er næsten endnu mere vigtigt at lære nu, fordi mange familier er alene sammen i hjemmet. Så er det godt, at børnene også kan hjælpe, fortæller han.

Via Facebooksiden "Du kan hjælpe" sender han live og lærer børnene om at standse en ulykke, ringe efter en ambulance, lægge i stabilt sideleje og give plaster på.

Dennis Kræmmer er glad for at se, at børnene lærer noget og selv vil prøve, når han sender live førstehjælp. Næste førstehjælpskursus på facebook er 7/4. Foto: Privat

- Jeg er i børnehøjde og taler deres sprog, siger Dennis Kræmmer og fortæller, at han har fået mange positive reaktioner fra de folk, der har set med.

- Folk har sendt billeder af, at deres børn sidder foran skærmen og udøver førstehjælp.

Instinkt at hjælpe

Dennis Kræmmer sidder på alarmcentralen og vejleder folk, hvis de ringer ind om en ulykke, hvor en person skal have førstehjælp.

Dennis Kræmmers råd til førstehjælp Hvis du er sund og rask, skal du ikke gøre andet, end hvad du tidligere har lært.

Hvis du selv er i risikogruppen og enten er ældre eller kronisk syg, så skal du nøjes med at give hjertemassage.

Yd altid den hjælp, du kan komme til at give - også selvom den tilskadekommende kan være smittet med corona. Se mere

- Ingen af dem har spurgt ind til corona, når de har ringet. De ringer, fordi de gerne vil hjælpe, siger han og forklarer, at beslutningen ikke har været svær at tage for de fleste af dem.

Tilbage i Odense hos Berit og Kenneth Alving opstod tvivlen hos dem begge, fordi man hører så meget om at holde afstand. Alligevel er de sikre på, hvad de selv ville gøre, hvis de skulle komme ud for en kritisk situation.

Anbefalingen er stadig, at man yder førstehjælp. Risikoen for smitte er meget lille, selvom man er så tæt på et andet menneske. Dennis Kræmmer, selvstændig

- Hvis nogen falder om, ville vi begge instinktivt begynde at genoplive. Så kan det godt være, at jeg bagefter ville tænke: "shit, har han mon corona?". Men instinktet ville stadig være at hjælpe, siger Berit Alving.

Og her kan Dennis Kræmmer berolige dem.

- Smitterisikoen er som sagt lille, men hvis man bliver i tvivl, så kan man fortælle sin læge, at man har givet kunstigt åndedræt til et fremmed menneske. Men ligesom for alle andre gælder det, at man skal holde øje med symptomer, siger han og understreger:

- For det forventes stadig, at man hjælper, hvis man kan.

Læs også Ny førstehjælperordning: - Det er en katastrofe

Artiklen er blevet til på baggrund af et spørgsmål fra en fynbo. Du kan stille dit spørgsmål til det, du undrer dig over i din hverdag på Fyn under corona-udbruddet her.