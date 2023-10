En fynsk kommune har bedre karakterer end resten af landet

Nye tal fra Børne- og Undervisningsministeriet tager temperaturen på, hvordan det går rundt omkring på de danske folkeskoler. Tallene tager udgangspunkt i gennemsnitskarakteren blandt de elever, der i sommer gik ud af 9. klasse i en folkeskole.

Tager man et kig på de fynske kommuner samt Ærø og Langeland, så er der kun to kommuner, der ligger på eller over landsgennemsnittet på 7,2.

Bedst står det til i Ærø Kommune, hvor gennemsnittet er på 7,5, mens Nordfyns Kommune er blandt de kommuner i hele landet, hvor gennemsnittet er lavest.