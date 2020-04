En guide til hverdagens dilemmaer: Sådan bliver du Sundhedsstyrelsens duks

Du kan dem efterhånden i søvne. Sundhedsstyrelsens fem råd til at beskytte dig selv og andre mod coronavirus sidder indprentet i dig, ligesom den lille tabel gjorde det i Folkeskolen.

Sundhedsstyrelsens fem råd mod coronavirus Vask dine hænder tit eller brug håndsprit Host eller nys i dit ærme – ikke dine hænder Undgå håndtryk, kindkys og kram – begræns den fysiske kontakt Vær opmærksom på rengøring – både hjemme og på arbejdspladsen Hvis du er ældre eller kronisk syg - hold afstand og bed andre tage hensyn Kilde: Sundhedsstyrelsen Se mere

Alligevel bliver du i tvivl, når du står der i Fakta. Skal du spritte før eller efter, du tager en indkøbsvogn? Er det mere sikkert at snuppe fødevarerne med dit ærme i stedet? Og bør du kommentere på, at ham bagved dig i køen ikke holder afstand?

Tankerne kan nemt løbe løbsk, og derfor har vi udvalgt og besvaret nogle af de hyppigste dilemmaer, som er blevet en del af manges hverdag efter corona har vendt op og ned på vanerne.

1. Minimer at røre ved objekter, som andre også rører ved

Find din indre hygiejne-freak frem, for lige for tiden er det det nye sort at have håndsprit med i tasken og støvsuge flere gange dagligt.

Hvis det ikke falder dig naturligt, så øv dig i det mindste på dit nye image, når du forlader dit hjem. Sprit dine hænder, når du rører ved et traffiklys, et håndtag eller et andet objekt, som mange andre også er i kontakt med.

2. Gem dine krammere og hold afstand

Vær knap så gavmild med dine krammere den næste tid - du skal nok komme til dele ud af dem senere.

Det er til gengæld vigtigt, at du plejer dine sociale behov på en anden måde. Send et gækkebrev til din nabo, lær din mormor at Facetime eller gå en tur med en ven, hvor I sørger for at holde god afstand for at passe på hinanden.

3. Bliv hjemme, hvis du er syg - eller i tvivl

Det kan være svært at vurdere, hvornår man er syg nok til at skulle blive hjemme. Symptomerne på coronavirus er hoste, ondt i halsen og feber - men er du i tvivl, så bliv hjemme.

Hvis du har sat dig selv i karantæne, fordi du har haft symptomer, skal du blive hjemme i 48 timer, før du slipper dig selv løs igen (på ansvarlig vis selvfølgelig).

4. Pas på de sårbare

Du har hørt det før, og er måske endda ved at brække dig over hashtagget #sammenhverforsig. Men den er god nok. Den bedste måde at passe på de gamle og de sårbare derude er at holde dig væk fra dem.

Det kan være ensomt at være indelukket i lang tid, så send de særligt udsatte, du kender en buket blomster og kærlig tanke. Det giver også pluspoint på stræber-kontoen, at du holder økonomien i gang fra sofaen.

5. Vælg den sikre løsning

Det er tilladt at overreagere og være fanatisk i disse tider. Det er nemlig alt sammen til et godt formål. Så er du i tvivl om, hvad der er det rigtige at gøre i en bestemt situation, så vælg den sikre løsning.

Bliv hjemme og udnyt, at der findes alternative måder at være i kontakt med folk på, hvor I kan passe godt på hinanden.

