Én har stillet næsten 1.000 spørgsmål: Så aktive har de fynskvalgte været på Christiansborg

- Vi stiller de spørgsmål, som vi synes er relevante, og hvor det er vigtigt at få undersøgt en sag. Vi bruger også spørgsmålene til at udforme beslutningsforslag, og det kan ofte også give anledning til en debat, siger Mikkel Bjørn (DF). Han tilføjer også, at han mener, at alle knap 1.000 spørgsmål har været væsentlige.

Den fynskvalgte politiker, der kommer tættest på Mikkel Bjørn (DF), er Victoria Velasquez (EL). Hun har stillet 287 udvalgsspørgsmål. Til gengæld er hun en af dem, der har stillet flest §20-spørgsmål. Det har hun gjort 43 gange. Men Mikkel Bjørn (DF) og Mai Mercado (K) overhaler hende med henholdsvis 49 og 45 spørgsmål.

Men den mængde §20-spørgsmål er imponerende, da de fleste fynskvalgte slet ikke har stillet nogen. Det giver god mening, fordi de er medlemmer af regeringspartier.

Forskel på, hvor kræfterne lægges

Man kan også søge indflydelse på den måde, som mange nok ser for dig, når de forestiller sig en folketingspolitiker på arbejde: Talerstolen.

Under forhandlinger og debatter kan en folketingspolitiker stå på talerstolen ved siden af Folketingets formand. Det har Karsten Hønge fra SF mest erfaring med fra det seneste folketingsår, hvor han stod der 213 gange. Det er klart flest gange af alle. Den tætteste forfølger er Erling Bonnesen (V) med 129 gange på talerstolen.

Men det giver god mening, fordi de begge har været ledere af forhandlinger. Ligesom en toastmaster oftere står op til bryllupper, står forhandlingsledere oftere op til forhandlinger.

Og det er et fint eksempel på, at der er forskelle på, hvordan de fynskvalgte folketingspolitikere fordeler kræfterne. Erling Bonnesen (V) bruger en masse tid på talerstolen, men han er til gengæld en af otte, der ikke er kommet et eneste beslutningsforslag.

Her er højdespringeren Alex Ahrendtsen (DF) med 42 beslutningsforslag, tæt forfulgt af Mikkel Bjørn (DF) og Victoria Velasquez (EL) på 40.

Herunder kan du se tallene for folketingsåret 2023-2024.

Det er værd at huske på, at disse tal ikke siger noget om antallet af gange, politikerne har været tilstede i deres valgkredse eller generelt gjort noget uden for Borgens tykke mure.