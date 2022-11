En hjælpende hånd: Syddansk samarbejde skal skubbe på omstillingen til grøn energi

Ruslands invasion af Ukraine har sat fornyet skub i snakken om grøn energi og i takt med, at flere og flere modtager kraftigt forhøjede energiregninger, ønsker stadigt flere fynboer at omstille sig til en mere bæredygtig energikilde.

Og det ønske ser nu ud til at blive hjulpet lidt på vej i flere fynske kommuner.

Et nyt projekt kaldet COHEAT sættes således nu i søen i et samarbejde mellem Region Syddanmark, Dansk Fjernvarme, PlanEnergi, EC Network og flere syddanske kommuner.

Bevilling fra EU

Formålet med COHEAT er at skubbe på den grønne omstilling af boliger i Region Syddanmark - og således også på Fyn.

Projektet er blevet til med støtte fra EU-programmet LIFE21 og vil facilitere en fælles indsats for varmeomlægning og energirenovering af boliger såvel som bygninger i de områder, der ikke på nuværende tidspunkt er dækket af fjernvarmenettet.

I alt er fem fynske kommuner en del af projektet, nemlig Nyborg, Middelfart, Svendborg, Faaborg-Midtfyn og Assens.

Hjælp til vidensdeling

Ifølge Per Jespersen (S), der er formand for Klima- og Naturudvalget i Nyborg Kommune, er det særligt muligheden for at dele brugbar viden, der er fordelen ved, at kommunen nu får kompagniskab af de øvrige aktører i COHEAT:

- Projektet handler om vidensdeling. Vi har søgt om midler til, at vi i Nyborg Kommune kan ansætte en, der kan vidensdele, oplyse og vejlede borgerne om, hvad de kan gøre. Der er mange borgere, der er i tvivl om, hvad de kan gøre for at omstille til en grøn energiløsning, og det skal vi ud og vejlede borgerne om. Der er det her projekt virkelig væsentligt, siger han og tilføjer:



- Der er ingen grund til, at alle opfinder den dybe tallerken. Lad os tale om erfaringerne i stedet. Det vi kan finde på i Nyborg Kommune, kan vi med fordel dele med andre kommuner.

Finansieringen er det mest centrale

Ifølge Kim Behnke, der er udviklingschef hos Dansk Fjernvarme, er den store fordel ved COHEAT, at det indebærer muligheden for at tilbyde borgerne at få finansieret den omstilling, de potentielt står overfor:

- Det vigtige er, at man fortæller borgerne om, hvordan den grønne omstilling kan finansieres. Hvis en privat familie eksempelvis skal af med deres oliefyr, for i stedet at få installeret noget andet til måske 100.000 kroner er det ikke sikkert, det er penge, de har, siger han og fortsætter:

- Så en del af projektet her er også at give folk et godt og fornuftigt tilbud om, at få finansieret den grønne omstilling.

Mod på mere

Foreløbigt er en række fynske og jyske kommuner med i COHEAT, men det er ambitionen, at projektet skal nå endnu længere ud.

På sigt er det således ønsket, at projektet når ud til hele Region Syddanmark og kommer til at inkludere samtlige kommuner i regionen.

EU har i alt bevilget 11 millioner kroner til projektet.