Én hjertepatient blev superspreder: 50 smittet i udbrud på OUH

Det er ikke alle, der er blevet direkte smittet af patienten. Efterfølgende har smitten nemlig fundet sted internt mellem medarbejdere og mellem medarbejdere og andre patienter.

Derudover var en patient, der ikke var konstateret smittet, blevet sendt til afdelingen i Odense. Her spredte smitten sig også til et større antal patienter og medarbejdere.

- Vi har haft det, man må kalde en supersprederevent, siger Mette Worsøe, ledende overlæge på medicinsk afdeling og akutmodtagelsen i Svendborg, til Berlingske.

- Det er meget overraskende, at vi har set et så stort udbrud. Det er klart et wakeupcall i forhold til, at corona stadig findes i blandt os. Derfor skal vi også sørge for at blive vaccineret, holde afstand og huske god håndhygiejne. Det svære ved denne virus er netop, at den smitter, uden at der nødvendigvis er symptomer.

Udbruddet har blandt andet medført, at hjerteafdelingen i Svendborg har været lukket for indtag af patienter i en uge.

Det har ikke været muligt for Berlingske at få en kommentar fra sundhedsminister Magnus Heunicke (S).