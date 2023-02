En kampvægt på to kilo: Fynsk grillbar serverer Danmarks største hotdog

Kæbemuskler og viljestyrke

Lørdag havde otte modige mænd i dagens anledning også lagt mavesæk til for at teste, hvem der kunne spise mest af de voldsomme mængder af hotdogbrød, agurkesalat og remoulade på ti minutter.



Hver deltager fik dog lov til at have en medhjælper, som kunne holde fast i den anden ende af deres hotdog for at holde sammen på hele herligheden.

Det skulle vise sig at kræve viljestyrke og kæbemuskler. For da konkurrencen blev fløjtet af, var Dennis Hammershøi fra Otterup vinderen efter at slugt næsten hele krabaten på over to kilo.

Hvordan føltes det i kæberne at skulle tygge sig igennem sådan en omgang?

- Mine kæber er totalt slidt. Det er helt vildt. Men jeg kunne nu godt have haft den sidste bid i maven, griner Dennis Hammershøi.

En meter hotdog bliver dog ikke en fast del af menukortet i hverdagen.

Hvis man vil have fingrene i denne krabat bliver det kun ved særlige lejligheder og arrangementer, understreger Søren Bersang Rasmussen.

En almindelig ristet hotdog koster 42 kroner hos Banjos, mens krabaten her har en pris på hele 325 kroner.