Én ny type forbrydere holder politiet på mærkerne - og det har ikke toppet endnu

- Når det drejer sig om almindelig samhandel er der sket en stigning på omkring 500 procent de seneste år. Der er kommet en ny generation, som er fiks på fingrene og som har en oplevelse af, at der er færre risici forbundet med at svindle på nettet end for eksempel ved at gå ud og lave et indbrud.

Kan du komme med nogle eksempler på typisk digital kriminalitet?

- Det kan være et par mærkevaresko, som bliver solgt 35 gange over nettet, men som aldrig bliver leveret. Det kan være krænkelser af seksuel karakter, det kan være databedrageri, eller kriminelle som ringer til ældre mennesker for at tømme deres konti.

Er I gode nok til at opklare denne form for kriminalitet?

- Det er selvfølgelig noget som udfordrer os, men vi har oprettet en helt ny afdeling for IT-økonomisk kriminalitet, og den har virkelig høvlet en række sager igennem.

- Desuden har vi i kredsrådet med de 10 borgmestre på Fyn kigget dybere ind i de unges risikoadfærd på nettet, ligesom vi er begyndt at kigge på nettet som et middel til radikalisering af sårbare unge, som kan blive fanget i et forkert fællesskab.

- Jeg fornemmer, at der er ved at opstå en erkendelse derude om, at det ikke længere er risikofrit at færdes på nettet, fordi vi rent faktisk følger med i temmelig mange ting.



- Jeg er dog ikke sikker på, at vi har set toppen af denne form for kriminalitet, men jeg kan garantere, at vi gør alt, hvad vi overhovedet kan for at halse efter både kompetence- og udviklingsmæssigt.