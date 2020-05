Siden 11. marts har Danmark været lukket ned af covid-19. Coronakrisen har sendt høj- og efterskoleelever hjem, fjernet folk fra operationsventelister, aflyst sidste skoledag og studenterfest og fyret folk fra deres arbejdspladser.

Fra i morgen begynder landet at åbne op igen. Snart vil der være lidt mere liv i gaderne, men alt er forandret. I 61 dage har en stor del af danskerne været indspærret i eget hjem og har afholdt sig fra kontakt med andre. Det har for mange været en hård prøvelse.

I den tid har mange fynboer vist sig fra deres bedste sider. For i løbet af de 61 dage er der nogen, der har gjort en forskel. Nogen, der holdt os med selskab, hjulpet, hvor det har været nødvendigt og sørget for, at coronakrisen blev en smule mere overkommelig.

Det har I gjort opmærksom på, når I har fortalt TV 2/Fyn om jeres fynske coronahelte. Dem, som I synes, har gjort noget særligt for enten jer, jeres nabo, Fyn eller hele landet. Dem, der har gjort en ekstra indsats i en svær tid.

HER ER JERES FYNSKE CORONAHELTE:

" Jeg vil gerne nominere psykolog Maj Wismann. En fantastisk kvinde, som gør alt for at hjælpe andre med at tackle denne krise, vi står i. Hun laver daglige lives på sin Instagramprofil og deler også sine egne bekymringer i denne tid. Hun har sat telefontid af om aftenen, hvis folk har brug for at snakke og gør i det hele taget alt for at støtte folk. Et helt igennem fantastisk menneske, jeg ikke havde kunnet undvære i denne svære tid. Pernille Petersen

" Jeg har en svigerinde, der er sygeplejerske og en far, der er ambulancebehandler. De får begge to en ekstra stjerne i min bog for deres indsats. Jeg ved at de hver især har deres forbehold, og alligevel udfører de et fremragende stykke arbejde for os allesammen. Søren Verner

" Jeg vil gerne nominere min dejlige søster, niece og svoger. De er mine coronahelte i denne tid. De har været en utrolig støtte for mig og mine børn. De har passet på mig og passet mine børn, så jeg har kunnet passe på coronapatienterne på hospitalet. Aviaaja M. Lektonen

" Min datters lærer Jette Lundberg er en coronahelt. Hun har været fantastisk for min datter og hendes klassekammerater. Jette har sendt søde og sjove beskeder, har ringet rundt og endda sendt påskeæg. Hun er fantastisk og højt elsket af børnenen. Og har været savnet. Anette Aarup Frandsen

" Helt er et stort ord, men i denne tid er jeg meget stolt af min egen profession som lærer. Så jeg vil alligevel nominere alle lærere til at være coronahelte. Selv har jeg de sidste mange uger fjernundervist. Hver dag siger jeg godmorgen til mine elever, har online lektiecafé og har et kendskab til, hvordan alle mine elever har det og hvad, de laver. Fredag kører vi klassens time online og snakker om lige det, de har brug for. Halvdelen af mine kollegaer er mødt ind til de mindre elever og sørger for et tryg hverdag med stabilitet i en underlig verden. Så vi er en gruppe af folk, der ikke har været i frontzonen i coronakrisen, men derimod en gruppe, der sørger for, at eleverne ikke bliver tabt derhjemme. Jeg er stolt. Stina Rein Greve

" Min mor Anni er min coronahelt i denne tid. Louse Fritzbøger

" Min store coronahelt er Tenna Lund Andersen, der er gruppeleder for Aarup-spejderne og grenleder for troppen. Hver eneste dag, siden Danmark blev lukket ned, har hun lavet opgaver til “hjemmespejd”, så vores spejderbørn ikke helt glemmer at være spejdere. Det går ud på, at der bliver lagt opgaver ud på facebooksiden, som børnene med stor iver deltager i. Efter 15 opgaver kan de få et mærke til uniformen. Det har været opgaver som pandekagebagning, dyrespor, knobbindning, vask af tørklæde og praktisk hjælp i hjemmet. Desuden holder hun virtuelle spejdermøder med tropspejderne hver tirsdag, som var det et almindeligt spejdermøde. Hun er en kæmpe inspiration for vores tropsspejdere. Tenna er i mine øjne en vaskeægte helt, som gør så meget for børnene ved Aarup Spejderne, og det er ikke kun under corona, men altid! Tine Nygaard

" Mine coronahelte er hele personalet i hjemmeplejen i Glamsbjeg/Haarby. Jane Thorup

" Hans Peter Skov Hansen er min coronahelt. Han er en sand supermand, der hjælper alle. Han er god til at lytte, når man har brug for det og er altid klar med en hjælpende hånd. Under coronakrisen har han eksempelvis handlet for folk og hjulpet med at køre ting på lossepladsen. Brian Nielsen

" Alle gør jo hver især noget godt. Så jeg nominerer alle dem, der hjælper andre. Maja-Lisa Sibdal Willadsen

" For mig er Morten Sodemann en coronahelt. Han er overlæge på afdeling Q på Odense Universitetshospital og i front mod covid-19 på Fyn. Trine Ladingkær

" Jeg vil nominere handelsforeningen "Shopping i Aarup". Aarup er en lille by, men på trods af det, har vi et rigt handelsliv med mange special-butikker. Alle de handlende gør et kæmpe stykke arbejde for, at vi skal huske at handle lokalt. Butikkerne har sat forskellige initiativer i gang, så som gode tilbud, levering af varer og take away samt et maksimum på kunder ad gangen. Det har ført til øget omsætning, fordi vi støtter hinanden i byen. Så jeg synes, at "Shopping i Aarup" har gjort en stor indsats for at holde gang i omsætningen i byen, så vi også kan have glæde af vores butikker, når krisen engang er ovre. Respekt for jer og for alle, som støtter op. Sammen kommer vi igennem det, så Aarup fortsat kan have et rigt handelsliv! Jannie Fløjborg Christensen

JOURNALIST OG GRAFIK: Julie Lapp