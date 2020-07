En skyet dag med enkelte solstrejf

Dagen er startet pænt med enkelte solstrejf trods et drivende skydække.

I løbet af dagen er der risiko for mere gråvejr, og at skydækket bliver mere sammenhængende. Enkelte steder på Fyn kan det også blive nødvendigt kortvarigt at finde paraplyen frem.

Temperaturerne kommer til at ligge omkring 18-19 grader, men med en relativt frisk vind fra vest kan det føles en anelse koldere.

Udsigt til mere sol

Det blæsende vejr ser dog ikke ud til at vare ved.

De kommende dage aftager den, og temperaturerne kan snige sig op omkirng 19-20 grader.

Der er samtidig også udsigt til mere sol.