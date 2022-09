En skyet lørdag med risiko for lokale byger på Fyn

Fynboerne kan forvente en skyet lørdag med risiko for regn.

En svag koldfront sørger nemlig for "temmelig mange skyer" lørdag på Fyn. Det kan i morgen- og formiddagstimerne give lokale regnbyger, fortæller TV 2 Vejrets Jens Ringgård Christiansen.

- Selvom der var mange skyer fredag, så bliver vejret i weekenden lidt bedre. For frontzonen er ved at gå i opløsning, og når vi særligt kigger på eftermiddagstimerne, så kan der godt begynde at komme noget solskin, siger Jens Ringgård Christiansen.

- Man kan derfor også godt nyde at være udenfor i den her weekend.

Fynboerne skal til trods for solskin dog stadig forvente dryp og regnbyger i eftermiddagstimerne, tilføjer Jens Ringgård Christiansen.

Risikoen for at blive ramt af en regnbyge er ifølge TV 2 Vejret nemlig størst i Sydjylland og Fyn.

Det er især Faaborg og Langeland, hvor man kan forvente dryp i løbet af eftermiddagen.

Temperaturerne vil ligge omkring 12-17 grader i løbet af weekenden, oplyser DMI.



Mere efterårsvejr i vente

Søndag skal fynboerne også forvente at finde paraplyen frem, lyder det.

- Hvis vi ser på søndagen, så kan der også komme vand ud af skyerne, men det er mere byger. I lange perioder vil der dog være tørvejr, siger han.

Ifølge Jens Ringgård Christiansen bliver vejret mere efterårslignende, når vi ser ind i den kommende uge.

- Temperaturen falder en del, og det ser meget regnfuldt ud særligt i løbet af mandagen, siger han.