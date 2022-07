En solrig søndag i vente - fra næste uge banker sommervejret på

Mens lørdag var ganske blæsende og skyet, så tegner søndagen derimod til at blive mere solrig.

Fynboerne kan starte søndagen med masser af solstrejf og blå himmel. Her vil temperaturen ligge på 13 grader allerede fra omkring klokken 07.

- Det er fortsat blæsende fra morgenstunden, men vinden vil aftage i løbet af dagen, siger Sara Maria Franch-Mærkedahl fra TV 2 Vejret.

- Der vil også komme lidt flere skyer på himlen, men det er nok ikke noget som vil genere. Der er stadig masser af plads til, at solen kan få lov til at skinne.

Ifølge Sara Maria Franch-Mærkedahl vil temperaturen stige senere på dagen. Temperaturen vil flere steder i landet være lettere "beskeden" med omkring 19 grader.

Der vil dog være en chance for op til 20 grader i løbet af dagen, lyder det.

- Men med lidt aftagende vinde kan det faktisk blive helt okay og sommerligt at komme udenfor, uddyber hun.

I aftentimerne vil der være en del sol, mens der vil være en svag til jævn vind fra nordvest.

Sommeren banker på

I den kommende uge vil sommeren for alvor igen kunne mærkes på Fyn.

Mandag og dagene frem vil der være solskin og tørvejr, mens vinden vil være aftaget. Her kan fynboerne forvente temperaturer mellem 22 og 24 grader.

Derudover peger prognoser ifølge TV 2 Vejret også på sommervejr næste weekend.

