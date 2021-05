En udvist: To mænd dømt for røveri og forsøg på røveri

Sidstnævnte begik røverierne, mens han var udeblevet efter udgang fra fængslet, hvor han i forvejen var ved at afsone en anden straf.

Den anden mand er fra Kosovo og ikke dansk statsborger. Han blev idømt udvisning for bestandigt, når straffen på de tre et halvt år er afsonet.

Fire involveret

I alt fire mænd var tiltalt i sagen om røverierne, der fandt sted i januar 2020. Udover de to røverier mod fynske kiosker blev de to mænd dømt for et forsøg på røveri og et røveri mod Superbrugsen i Egeskov i Fredericia.



De to øvrige tiltalte blev frifundet for forholdene vedrørende røverierne, men blev alligevel dømt i nogle mindre forhold. De to fik henholdsvis fire måneder og syv måneders fængsel.

- Jeg har noteret mig, at retten har vurderet beviserne anderledes end anklagemyndigheden for så vidt angår to af de tiltalte, og det tager vi nu til efterretning. Jeg er tilfreds med, at retten vurderede, at kriminalitet af denne grovhed skal resultere i udvisning for bestandigt, som påstået af anklagemyndigheden, siger anklager Andreas Dahl fra Fyns Politi om dommen.

Den ene gerningsmand til røverierne ankede i dommen, mens den anden udbad sig betænkningstid.