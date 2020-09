En våd sensommerdag

Det er med at nyde solen, når den er her denne sensommer. Tirsdag aften blev lunt og lækkert efter en våd start, men alt godt varer ikke evigt.

Vejret starter forfra onsdag med en frontpassage, der skal passere henover Fyn. Den byder på blæst, regn og byger, som skal på tværs af Fyn fra nordøstlig retning.

Selvom skyerne stadig holder på en del af varmen, så skal vi langt ud på eftermiddagen, før vi kan være heldige at se solen igen. Det kan være, at det lige lykkes omkring klokken 16-18.

Når fronten har passeret, så trækker den også køligere luft ned over os, der får temperaturen til at tage et dyk de næste par dage.

Hen imod weekenden kan vi være heldige at få lidt mere sensommer vejr. Her ser det ud til i prognoserne, at temperaturerne tager et lille hak opad igen, men stadig med en risiko for byger.